ua en ru
Пт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Підпалювали авто ЗСУ на замовлення РФ: СБУ затримали шістьох підлітків

Україна, П'ятниця 14 лютого 2025 16:53
UA EN RU
Підпалювали авто ЗСУ на замовлення РФ: СБУ затримали шістьох підлітків Фото: СБУ затримали шістьох підлітків (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

В Одеській області група неповнолітніх підпалювали авто ЗСУ на замовлення Росії. Правоохоронці затримали шістьох підлітків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Правоохоронці повідомили, що спільно зі Службою безпеки України затримали підлітків, яким ворожі спецслужби обіцяли гроші за підпал автомобілів військовослужбовців, хоча навіть не виплатили.

Фото: правоохоронці затримали підлітків, що палили машини ЗСУ (t.me/UA_National_Police)

"Всі фігуранти - шукачі "легких заробітків" у Телеграм-каналах, а їх куратори - російські спецслужби. Під час обшуків у зловмисників вилучено мобільні телефони з доказами їхньої підривної діяльності на користь РФ", - пояснили в поліції.

Водночас правоохоронці зауважили, що поплічникам ворога загрожує до десяти років позбавлення волі.

Підпали військових авто

Зауважимо, що російські спецслужби активно вербують українців для підпалів автомобілів, що належать військовослужбовцям ЗСУ.

Вербування відбувається через Telegram, де під виглядом привабливих вакансій пропонують виконати диверсійні завдання за грошову винагороду. Після виконання підпалу виконавці мають надіслати відеодокази замовникам.

Однак часто обіцяні кошти не виплачуються повністю або взагалі не надходять.

Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала групу підпалювачів службових машин Сил оборони України, що діяли у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
DAILY
Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту