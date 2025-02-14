Підпалювали авто ЗСУ на замовлення РФ: СБУ затримали шістьох підлітків
В Одеській області група неповнолітніх підпалювали авто ЗСУ на замовлення Росії. Правоохоронці затримали шістьох підлітків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Правоохоронці повідомили, що спільно зі Службою безпеки України затримали підлітків, яким ворожі спецслужби обіцяли гроші за підпал автомобілів військовослужбовців, хоча навіть не виплатили.
"Всі фігуранти - шукачі "легких заробітків" у Телеграм-каналах, а їх куратори - російські спецслужби. Під час обшуків у зловмисників вилучено мобільні телефони з доказами їхньої підривної діяльності на користь РФ", - пояснили в поліції.
Водночас правоохоронці зауважили, що поплічникам ворога загрожує до десяти років позбавлення волі.
Підпали військових авто
Зауважимо, що російські спецслужби активно вербують українців для підпалів автомобілів, що належать військовослужбовцям ЗСУ.
Вербування відбувається через Telegram, де під виглядом привабливих вакансій пропонують виконати диверсійні завдання за грошову винагороду. Після виконання підпалу виконавці мають надіслати відеодокази замовникам.
Однак часто обіцяні кошти не виплачуються повністю або взагалі не надходять.
Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала групу підпалювачів службових машин Сил оборони України, що діяли у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
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