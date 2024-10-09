Раді пропонують ввести спеціальне покарання за підпал авто військових

Він додав, що загалом було пошкоджено близько 300 транспортних засобів у різних регіонах країни. Лубінець наголосив, що такі інциденти під час війни є не лише злочином проти окремих осіб, але й загрозою для порядку управління та основ державності.

"Вбачаю, що в посяганнях на військовослужбовців є посягання не лише на здоров’я та власність окремої людини, але і на порядок управління, фундаментальні засади існування будь-якої держави, особливо в період дії воєнного стану", - заявив він.

Лубінець направив до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності ініціативу щодо внесення змін до Кримінального кодексу України. Він запропонував посилити кримінальну відповідальність за злочини, спрямовані на здоров'я та майно військових або членів їхніх родин у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

"Переконаний, що запропоновані зміни дуже важливі з погляду суспільної справедливості та необхідності посиленого захисту кримінальним законом військовослужбовців, які в умовах війни, захищаючи нашу незалежність, віддають нашій державі та народу України найцінніше - своє життя та здоров’я", - зазначив омбудсмен.

Лубінець підкреслив важливість таких змін для забезпечення справедливості та захисту тих, хто віддає своє життя і здоров'я за незалежність України.

В Україні наразі покарати за підпал авто можуть від 3 років до пожиттєвого ув'язнення.