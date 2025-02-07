"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів

З початку року в Україні скоєно вже дев'ять диверсій у ТЦК і відділеннях поліції. Яка мотивація у терористів, як їх вербують спецслужби РФ і що з ними відбувається в підсумку, – у матеріалі журналістки РБК-Україна Юлії Акимової.

Поки російська армія намагається окупувати все більше українських міст, спецслужби РФ "працюють" в інформаційному полі, підриваючи ситуацію всередині країни. Пропаганда, потоки дезінформації, фейки, ІПСО – один із напрямів роботи як ФСБ, так і самого Кремля.

Другий напрямок – вербування. Співробітники федеральної служби і головного розвідуправління ворога знаходять українців, які готові працювати на інтереси Росії, і за гроші пропонують виконати завдання. Їхній спектр широкий – від розклеювання оголошень із заявами в стилі "все пропало, час здаватися", до вбивств поліцейських і військовослужбовців.

Останнім часом новин про диверсії в ТЦК і поліцейських управліннях стало набагато більше. Правоохоронці пов'язують це з тим, що росіяни вийшли на свій черговий пік, користуючись нестабільними настроями всередині самої України, невдалою мобілізацією і загальним невдоволенням роботою територіальних центрів комплектування. У цьому контексті теракти намагаються видати за акти непокори і бунти "проти системи", яка змушує воювати.

"Бунт", зрежисований спецслужбами РФ

1 лютого о 16:15 молодий світловолосий хлопець зайшов до приміщення ТЦК у місті Рівне. Він зупинився на першому поверсі і вже хотів залишити на підлозі рюкзак, який тримав у лівій руці, як раптом той вибухнув. Вибухівка, начинена дрібним залізом, розлетілася по всьому приміщенню, вибила вікна, двері та поранила шістьох військових. Сам же підривник залишився без ніг і пальців лівої руки.

Пізніше з'ясується, що хлопцеві 24 роки, він родом із Житомирської області, шукав легких грошей і погодився виконати "завдання". Він не знав, що російські спецслужби вирішать підірвати пристрій просто разом із ним.

За кілька тижнів до цього, 19 січня в Житомирі на лінію 102 надійшов дзвінок – чоловічий голос повідомив, що за такою-то адресою у квартирі захована вибухівка. Поліцейські виїхали на місце і знайшли синю сумку та жовту плюшеву качку. Вибухівка була в м'якій іграшці. Пізніше поліція встановила, що пристрій у плюшеву качку "зашили" двоє хлопців - обидва 2005 року народження. Їхня мотивація – гроші.

Вибух у ТЦК Житомира (фото: НПУ)

Наприкінці минулого року в поліцію Києва зателефонували і повідомили, що в одній із квартир у Печерському районі б'ють жінку. Поліцейські приїхали на місце, відчинили двері і в останній момент помітили розтяжку. Вибух гранати їх дивом не зачепив. За всім цим спостерігала камера, яку завчасно встановили і повернули на коридор.

3 лютого в Рівному двоє хлопців намагалися пронести вибухівку в будівлю поліції. Співробітники СБУ затримали їх просто на вулиці і швидко знешкодили пристрій, який хлопці поклали в коробку. Вибухівка теж була на дистанційному управлінні, як і в першому випадку, тож, імовірно, на двох 21-річних "агентів РФ" чекала така ж доля, як і на хлопця з Рівненського ТЦК. Тепер на них чекає суд і по 15 років в'язниці за невдалий теракт.

Від початку року, тобто лише за місяць і тиждень, правоохоронці вже зареєстрували дев'ять терактів – завербовані, здебільшого, намагаються вбити поліцейських або військовослужбовців ТЦК. Останній випадок стався 5 лютого в Кам'янці-Подільському, де хлопець хотів передати сумку з вибухівкою у військкоматі, підірвався на ній же і загинув. Усіх, хто здійснював теракти подібного характеру, знайшли і затримали, каже заступник голови СБУ Сергій Андрущенко.

"Поки що немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавця. Починаючи з 2024 року спільно з Нацполіцією ми встановили 497 осіб, які вчинили злочини. Йдеться саме про тих, хто вчиняв підпали авто, диверсії на "Укрзалізниці", встановлювали саморобні вибухові пристрої. І про тих, хто посягав на життя військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ НПУ, влаштовували теракти. Ми затримуємо по гарячих слідах", – розповів Андрущенко.

Теракт у ТЦК Кам'янця-Подільського (фото: НПУ)

Чергова хвиля диверсій почалася ще торік з підпалу машин військових і волонтерів. Поліцейські та співробітники СБУ ловили агентів РФ, якими, як правило, виявлялися неодноразово засуджені, наркомани або і ті, і інші. Мотивація була проста і зрозуміла – гроші. Сьогодні ж портрет "терориста", завербованого ФСБ, дещо інший.

Портрет підривника

"Спецслужби знаходять найменш медіаграмотних людей і тих, хто потребує легких грошей. А це, в основному, молодь, підлітки, ті, хто живе у своєму інфопросторі", – пояснив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в коментарі РБК-Україна.

Коли дивишся на те, як черговий теракт намагаються відобразити в російському медіапросторі, який, на жаль, все ще дуже тісно переплітається з українським, складається повне враження, що кожна окрема диверсія – ледь не акт помсти. Підрив у ТЦК подають як опір тих, хто не бажає бути мобілізованим. Вони – борці з режимом, бунтівники, що йдуть проти системи. У цьому контексті трагедія з убивством військовослужбовця ТЦК у Пирятині зіграла Кремлю на руку.

Але насправді ситуація з диверсіями виглядає дещо інакше і головну в ній роль відіграє вік підривників. В Україні мобілізують громадян, починаючи з 25 років. Переважній же більшості російських "агентів" немає й 24-х. Про це говорить міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ми провели аналітику і в нас є портрет особи, яка найчастіше вчиняє такі злочини. Основне – вік. Як правило, це молоді люди. Підлітки і зовсім юні люди віком до 22-23 років. Спецслужби Росії приваблюють їх оголошеннями про легкий підробіток", – говорить Клименко в коментарі РБК-Україна.

Цей факт, як мінімум, зводить до нуля російські наративи про жорсткий опір мобілізації, який доходить до крайніх заходів. Безумовно, в Україні є проблеми з мобілізацією, напружені відносини з військкоматами і поліцією. Але підриви в ТЦК – це не підсумок цієї напруги, тому що ті, хто ці підриви здійснює, не мають відношення до будь-яких мобілізаційних заходів. Найчастіше це молоді хлопці, які ледь вийшли з підліткового віку. Їм або потрібні гроші, або вони керуються своєю, мало кому зрозумілою логікою.

"Серед них є люди, які можуть бути в певних російських групах, так званих "антифа". Вони чимось можуть бути схожими на людину, підозрювану у вбивстві Ірини Фаріон. І відповідно для них це пригода, ще й за гроші. Вони вважають, що вони над війною, що війна – політична історія, а в них велика місія. Серед молоді є такі люди. Субкультури ж є, щоб виділятися, ось ці пробують виділятися своїми поглядами на життя", – каже Коваленко.

Але все ж основна мотивація – гроші. Молодий хлопець без доходу, або кілька разів судимий чоловік із наркозалежністю набирає в пошуковику щось на кшталт "Як швидко заробити гроші?" і стає цільовою аудиторією для реклами подібного роду. Небагато часу мине, перш ніж він натрапить на групу в Telegram, де йому обіцяють гроші практично за просто так. Розклеїти листівки з обумовленим текстом, перекласти пакет з одного місця в інше або зайти в ТЦК і покласти в приймальне вікно коробку.

Кожне завдання, залежно від складності, оплачується – за нього обіцяють від 300 до 3,5 тисяч доларів. Перші "легкі" гроші виконавець найчастіше отримує. Куратор розуміє, що людина на гачку і пропонує завдання складніше, зате і виплата більша. Ключовий штрих портрета середньостатистичного підривника полягає в тому, що закликати його до патріотичних почуттів не має жодного сенсу.

"Якщо намагатися достукатися до цих людей, закликати до патріотизму, до "проукраїнськості" – це марно, тому що вони мислять матеріальними речами. Їх можна налякати виключно втраченим життям і тим, що їх все одно обдурять і не виплатять гроші. Ось цим можна достукатися до них, а всі цінності, патріотизм – цього немає", – додав Коваленко.

Агентурна мережа

Будь-яка диверсія відіграється не тільки одним підривником. Є людина, яка виготовляє вибуховий пристрій, є той, хто кладе його в схрон, той, хто перекладає і вже потім, власне, сам виконавець. Ця схема дуже нагадує роботу будь-якого наркокартелю, де є виробники, кур'єри, продавці та найголовніший елемент – кінцеві вигодонабувачі.

Тут головний вигодонабувач – ФСБ і ГРУ. Вони шукають людей, які готові виконувати завдання за гроші, зв'язуються з ними в мережах, поверхнево дізнаються про погляди, яких у майбутніх "агентів" найчастіше немає, і приступають до справи.

20 січня в Одеській області підірвали волонтера, який вийшов на подвір'я, реагуючи на палаючу машину. Саму диверсію влаштували один 33-річний чоловік, який сидів за зберігання наркотиків, 24-річний хлопець, який перебуває у СЗЧ (самовільне залишення частини - ред.) і 46-річний рецидивіст. А от бомбу їм готувала інша людина – чоловік 45 років, який шукав підробіток у Telegram. За виготовлення вибухового пристрою йому обіцяли тисячу доларів, а заплатили 500. У цій історії він єдиний, кому взагалі заплатили.

Заступник голови СБУ Сергій Андрущенко (фото: прес-служба НПУ)



"Є рольова участь кожного з них, це довгий процес, але ми встановлюємо весь ланцюжок – від вербування, до виконання. Або попередження – ми часто затримуємо їх під час того, як вони ховають вибухівку в схроні", – розповідає Андрущенко.

"У нас зафіксовано факт, як одному з учасників півтори години по відео пояснювали, які потрібні компоненти для виготовлення вибухівки, що до чого приєднувати тощо", – додає голова Нацполіції України Іван Виговський.

Виконавцям обіцяють платити в криптовалюті, але саме вони, як це видно з тенденції, грошей не отримують. Але інші дійові особи отримують, а саме фінансування відбувається, як стверджує Коваленко, зокрема через московський патріархат. Росія роками вирощувала цілу агентурну мережу, що складається з попів УПЦ МП, співробітників спецслужб, силових підрозділів і організацій з охорони. Сьогодні ці люди беруть участь у цих схемах або платять учасникам гроші.

Голова Нацполіції Іван Виговський (фото: прес-служба НПУ)

"Московський патріархат довгий час створював мережі, зокрема серед людей, які працювали в силових підрозділах МП. Там була велика кількість фактично бойовиків, це були організації охорони, але насправді більша частина працювала в Криму і брала участь в окупації Криму. Ці люди зараз можуть виробляти вибухівку, але СБУ, думаю, спрацює професійно, і це все буде ліквідовано", – зазначає Коваленко.

Утім, для всіх учасників теракту згода на нього – фактично дорога в один кінець. Зв'язки між ланками дуже швидко виявляються і диверсантів саджають до в'язниці за статтею "Теракт", що передбачає 15 років ув'язнення або довічне. Гіршою за це може бути тільки доля самого підривника. Судячи з останніх тенденцій, у ФСБ вирішили, що кінцевих виконавців немає сенсу залишати в живих.

"Кожен, кого завербував ворог, має розуміти - російські спецслужби просто використовують вас у своїх цілях. Ви для РФ витратний матеріал", – додав Андрущенко.

Кінцева мета – паніка

З 2024 року в Кремлі вирішили збільшити витрати на інформаційну компоненту, тому фінансування "творчих проєктів" зросло. З цією метою в соціальних мережах створюються цілі групи акаунтів, де так звані лідери думок розповідають про те, що Україні немає сенсу воювати, Росія – не ворог, а всередині країни зріє бунт проти влади та армії. У РНБО регулярно блокують сторінки з подібним контентом у Tik-Tok.

Після роботи в інфополі спецслужби переходять до роботи всередині України. Починаються теракти – підпали машин, підриви в ТЦК, розтяжки в будинках під час виклику поліцейського наряду та інше. Усе це масштабується і подається як внутрішній опір.

Основна мета Кремля і російських спецслужб – створити в Україні паніку як серед військових, так і серед цивільних. Українське суспільство має бути налякане, а воля до опору пригнічена максимально. Крім того, Росія намагається дискредитувати мобілізацію, користуючись своїми інструментами і підігріваючи невдоволення серед українців.

"Зважаючи на окремих людей, які бояться йти на війну, злі на ТЦК, такі випадки є, але говорити про це як про явище, що всі люди готові братися за зброю і йти в ТЦК, цього немає і не буде. А росіяни намагаються видати це саме так", – додає Коваленко.

За задумом Кремля всі ці диверсії мають стати таким собі закликом до "сміливих" дій, але за фактом теракти скоюють люди, які не підлягають мобілізації, і за гроші. При цьому чат-бот СБУ, через який можна здати куратора, регулярно приймає заявки.

Інформаційні операції з подачі Кремля в Росії реалізовує театральна студія "Крылья". З-під їхнього "пера" вийшли такі фейкові фільми як, наприклад, "ЗСУ на Курщині", де актори, перевдягнені в українських військових, знущаються з місцевих і грабують магазини. Працівники студії курують різні процеси, зокрема й деякі ботоферми, через які розганяється наратив про "бунти" в Україні.

Про те, хто курує підривників, офіційно не повідомляється. Але українські спецслужби очевидно ведуть роботу в цьому напрямку.

"Я впевнений, що СБУ знає прізвища співробітників ФСБ, які цим займаються, але, очевидно, про це поки недоцільно говорити", – додав Коваленко.