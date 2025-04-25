Понад 20 годин під завалами: у Києві врятували котів після ракетного удару

У Києві рятувальники ДСНС дістали з-під завалів двох котів і їжачка, які пережили нічну атаку РФ 24 квітня.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДСНС .

ДСНС опублікувало зворушливе відео порятунку. Рятувальники зізнаються: у ці пекельно болючі дні саме такі моменти повертають віру в неможливе.

Зранку у п’ятницю, 25 квітня, у з-під уламків також дістали наляканого їжачка.

Тварин знайшли на місці завалів житлового будинку. Котів, які понад 20 годин чекали порятунку, передали працівникам Товариства Червоного Хреста. Один із пухнастиків - домашній улюбленець мешканки зруйнованого будинку.

Ракетний удар по Києву 24 квітня

У ніч на 24 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши дрони та ракети різних типів. Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград, Запоріжжя та інші регіони. Внаслідок обстрілів пошкоджено десятки житлових будинків, об'єкти інфраструктури, є загиблі й поранені.

За даними Повітряних сил, противник випустив по Україні 70 ракет і 145 дронів. Більшість цілей було знищено, зокрема 7 із 11 балістичних ракет. Найсильніше постраждав Київ: у Святошинському районі зруйнована багатоповерхівка, загинуло 10 людей, ще 90 отримали поранення.

У Харкові пошкоджено житлові будинки, підприємства та навчальні заклади. У Павлограді обстріляли промисловий об'єкт і житлові будинки. Жертв у цих містах, за попередньою інформацією, немає.

Президент Володимир Зеленський назвав удар черговим проявом терору та закликав міжнародних партнерів посилити допомогу в захисті неба.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.