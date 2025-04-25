Более 20 часов под завалами: в Киеве спасли котов после ракетного удара

В Киеве спасатели ГСЧС достали из-под завалов двух котов и ежика, которые пережили ночную атаку РФ 24 апреля.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС .

ГСЧС опубликовало трогательное видео спасения. Спасатели признаются: в эти адски болезненные дни именно такие моменты возвращают веру в невозможное.

"Эмоции хозяйки сложно описать словами. Это слезы счастья, потому что частичка семьи - жива", - сообщили чрезвычайники.

Животных нашли на месте завалов жилого дома. Котов, которые более 20 часов ждали спасения, передали работникам Общества Красного Креста. Один из пушистиков - домашний любимец жительницы разрушенного дома.

Ракетный удар по Киеву 24 апреля

В ночь на 24 апреля Россия осуществила массированную атаку на Украину, использовав дроны и ракеты различных типов. Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград, Запорожье и другие регионы. В результате обстрелов повреждены десятки жилых домов, объекты инфраструктуры, есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, противник выпустил по Украине 70 ракет и 145 дронов. Большинство целей было уничтожено, в том числе 7 из 11 баллистических ракет. Сильнее всего пострадал Киев: в Святошинском районе разрушена многоэтажка, погибло 10 человек, еще 90 получили ранения.

В Харькове повреждены жилые дома, предприятия и учебные заведения. В Павлограде обстреляли промышленный объект и жилые дома. Жертв в этих городах, по предварительной информации, нет.

Президент Владимир Зеленский назвал удар очередным проявлением террора и призвал международных партнеров усилить помощь в защите неба.

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