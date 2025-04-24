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Один з ударів у Харкові припав на щільну забудову, є постраждалі

Харків, Четвер 24 квітня 2025 05:28
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Один з ударів у Харкові припав на щільну забудову, є постраждалі Ілюстративне фото: у Харкові росіяни вдарили по щільній забудові (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 24 квітня, вночі двічі вдарили по Харкову ракетами. Унаслідок останнього "прильоту" постраждали мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Є попередня інформація про двох поранених унаслідок останнього удару по Харкову", - написав Терехов.

Він уточнив, що удар припав на район щільної житлової забудови. У кількох багатоповерхівках вибито вікна. Саме там і були постраждалі.

Нічні удари по Харкову

Нагадаємо, росіяни двічі за ніч атакували Харків крилатими ракетами.

Загалом у місті зафіксували 19 ударів: 7 крилатих ракет і 12 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Така атака сталася під час масованого удару російських окупантів по Україні. Ворог застосував крилаті ракети, балістику та дрони-камікадзе.

У Києві вже відомо про двох загиблих і десятки постраждалих - через удар у Святошинському районі частково зруйновано будинок.

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