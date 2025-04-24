Удар РФ по Україні - сигнал Вашингтону? Зеленський пояснив задум Москви
Сьогоднішній масований удар Росії по Україні був спробою тиску на мирних українців, а також на США.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом ПАР Сірілом Рамафосою.
На думку Зеленського, російський удар не пов'язаний з його візитом до Південної Африки, хоч це, безумовно, не подобається російському диктатору Володимиру Путіну. Главі Кремля не хочеться, щоб Україна вибудовувала нормальні відносини з країнами Африки.
"Завжди Росія намагалася це робити. І не тільки на африканському континенті, на жаль, і на інших континентах. І в Латинській Америці, усюди вони це роблять. Вони хочуть ексклюзивну присутність у вашій країні і в інших країнах", - додав президент.
При цьому він додав, що Україна зі свого боку не претендує на "ексклюзивні відносини". Країна бореться за право вибору в питаннях того, з ким працювати, з ким бути в майбутньому і з ким жити. Тому вона захищає свої права.
"А Росія розуміючи, що Україна стоїть і захищає свої права, тисне на наших людей. Тисне і на Америку. З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар", - підкреслив Зеленський.
Масований удар по Україні
Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, вночі російські окупанти запустили по Україні крилаті, балістичні ракети, а також дрони-камікадзе.
Однією з основних цілей ворога став Київ. Станом на зараз підтверджено загибель вісьмох людей - через удар окупантів було частково зруйновано житлову багатоповерхівку.
Детальніше про наслідки російського удару - в матеріалі РБК-Україна.
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