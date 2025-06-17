У Києві під час обстрілу були пошкоджені будівлі та споруди КПІ
Під час нічного масованого обстрілу Києва були пошкоджені будівлі та споруди Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку КПІ імені Ігоря Сікорського.
Під час атаки також було пошкоджено історичну будівлю навчального корпусу №4, закладини фундаментів якого 1 червня 1898 року започаткували спорудження університету.
Ілюстративне фото: у Києві під час обстрілу були пошкоджені будівлі та споруди КПІ (facebook.com/kpiofficial)
Масований обстріл у ніч на 17 червня
Цієї ночі Росія здійснила масований ракетний удар по території України, найбільше постраждали Київ і Одеса.
У столиці найсильніші удари прийшлись по Солом’янському району - російські війська влучили балістичною ракетою в житловий дев’ятиповерховий будинок. Унаслідок атаки в Києві загинуло понад десять людей, ще кілька сотень отримали поранення. Серед жертв є громадянин Сполучених Штатів Америки (США).
В Одесі внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 17 були травмовані.
РБК-Україна підготувало репортаж зі столиці, яка зазнала однієї з наймасштабніших атак з боку російської армії.
Згідно з даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), під час обстрілу ворог випустив 472 засоби повітряного нападу.
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