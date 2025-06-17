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У Києві під час обстрілу були пошкоджені будівлі та споруди КПІ

Вівторок 17 червня 2025 12:31
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У Києві під час обстрілу були пошкоджені будівлі та споруди КПІ Ілюстративне фото: у Києві під час обстрілу були пошкоджені будівлі та споруди КПІ (facebook.com/kpiofficial)
Автор: Сергій Пишкін

Під час нічного масованого обстрілу Києва були пошкоджені будівлі та споруди Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку КПІ імені Ігоря Сікорського.

Під час атаки також було пошкоджено історичну будівлю навчального корпусу №4, закладини фундаментів якого 1 червня 1898 року започаткували спорудження університету.

Ілюстративне фото: у Києві під час обстрілу були пошкоджені будівлі та споруди КПІ (facebook.com/kpiofficial)

Масований обстріл у ніч на 17 червня

Цієї ночі Росія здійснила масований ракетний удар по території України, найбільше постраждали Київ і Одеса.

У столиці найсильніші удари прийшлись по Солом’янському району - російські війська влучили балістичною ракетою в житловий дев’ятиповерховий будинок. Унаслідок атаки в Києві загинуло понад десять людей, ще кілька сотень отримали поранення. Серед жертв є громадянин Сполучених Штатів Америки (США).

В Одесі внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 17 були травмовані.

РБК-Україна підготувало репортаж зі столиці, яка зазнала однієї з наймасштабніших атак з боку російської армії.

Згідно з даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), під час обстрілу ворог випустив 472 засоби повітряного нападу.

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