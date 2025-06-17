У Києві ще одна багатоповерхівка постраждала від ракетного удару: який вигляд має
У Києві внаслідок нічної атаки росіян, 17 червня, постраждав ще один житловий будинок у Солом’янському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Віталія Кличка.
"Ще один будинок у Солом’янському районі. Так виглядають наслідки ворожої атаки", - сказав він.
На кадрах видно пошкоджену багатоповерхівку з вибитими вікнами. За словами мера, зараз ведеться збір інформації від мешканців будинку. В столиці працюють штаби розв’язки, які надають допомогу постраждалим киянам.
"Збираємо всю інформацію і максимально швидко будемо діяти, щоб допомогти кожному, хто потребує підтримки", - зазначив Кличко.
Міський голова оприлюднив відповідне відео з місця події.
Обстріл Києва 17 червня
Тим часом у Києві рятувальники продовжують шукати людей під завалами дев’ятиповерхівки в Солом’янському районі, де обвалився цілий під'їзд будинку. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є інформація про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
У столиці України внаслідок атаки військ РФ під вогнем опинилися 27 локацій у різних районах міста, зокрема Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському.
За останніми відомо про щонайменше 14 загиблих, однак ця інформація ще уточнюється. Водночас кількість постраждалих зросла до 114 осіб, 68 з яких госпіталізовано до медичних закладів міста.
Крім того, Кличко підтвердив, що серед загиблих - громадянин США.
РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.
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