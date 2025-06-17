У Києві ще одна багатоповерхівка постраждала від ракетного удару: який вигляд має

У Києві внаслідок нічної атаки росіян, 17 червня, постраждав ще один житловий будинок у Солом’янському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Віталія Кличка.

"Ще один будинок у Солом’янському районі. Так виглядають наслідки ворожої атаки", - сказав він.

На кадрах видно пошкоджену багатоповерхівку з вибитими вікнами. За словами мера, зараз ведеться збір інформації від мешканців будинку. В столиці працюють штаби розв’язки, які надають допомогу постраждалим киянам.

"Збираємо всю інформацію і максимально швидко будемо діяти, щоб допомогти кожному, хто потребує підтримки", - зазначив Кличко.

Міський голова оприлюднив відповідне відео з місця події.