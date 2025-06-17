ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве во время обстрела были повреждены здания и сооружения КПИ

Вторник 17 июня 2025 12:31
UA EN RU
В Киеве во время обстрела были повреждены здания и сооружения КПИ Иллюстративное фото: в Киеве во время обстрела были повреждены здания и сооружения КПИ (facebook.com/kpiofficial)
Автор: Сергей Пышкин

Во время ночного массированного обстрела Киева были повреждены здания и сооружения Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу КПИ имени Игоря Сикорского.

Во время атаки также было повреждено историческое здание учебного корпуса №4, закладка фундаментов которого 1 июня 1898 года положила начало сооружению университета.

Иллюстративное фото: в Киеве во время обстрела были повреждены здания и сооружения КПИ (facebook.com/kpiofficial)

Массированный обстрел в ночь на 17 июня

Этой ночью Россия осуществила массированный ракетный удар по территории Украины, больше всего пострадали Киев и Одесса.

В столице самые сильные удары пришлись по Соломенскому району - российские войска попали баллистической ракетой в жилой девятиэтажный дом. В результате атаки в Киеве погибли более десяти человек, еще несколько сотен получили ранения. Среди жертв есть гражданин Соединенных Штатов Америки (США).

В Одессе в результате обстрела один человек погиб, еще 17 были травмированы.

РБК-Украина подготовило репортаж из столицы, которая подверглась одной из самых масштабных атак со стороны российской армии.

Согласно данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), во время обстрела враг выпустил 472 средства воздушного нападения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Новости
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде