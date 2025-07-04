У Києві під час атаки зруйновані дві трансформаторні підстанції: яка ситуація зі світлом

"Київ: повертаємо світло після нічної атаки. Під час масованої атаки беспілотників було пошкоджено обладнання ДТЕК та зруйновано дві трансформаторні підстанції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, завдяки оперативним діям енергетиків всі домівки підключили до резервних ліній живлення, і наразі світло повернулося до кожного будинку.

Водночас роботи з відновлення пошкодженого обладнання тривають.