У Києві під час атаки зруйновані дві трансформаторні підстанції: яка ситуація зі світлом

Під час масованої нічної атаки в Києві пошкоджено обладнання ДТЕК і зруйновано дві трансформаторні підстанції. Через це тимчасово було знеструмлено кілька районів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Київ: повертаємо світло після нічної атаки. Під час масованої атаки беспілотників було пошкоджено обладнання ДТЕК та зруйновано дві трансформаторні підстанції", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у компанії, завдяки оперативним діям енергетиків всі домівки підключили до резервних ліній живлення, і наразі світло повернулося до кожного будинку.
Водночас роботи з відновлення пошкодженого обладнання тривають.
Сьогодні російські загарбники масовано атакували Київ ракетами і дронами. У столиці зафіксовані наслідки у шести районах. Кількість постраждалих зросла до 26 осіб. Детальніше про наслідки атаки на столицю - у репортажі РБК-Україна.
Загалом росіяни випустили по Україні 539 дронів та 11 ракет - балістику, крилаті ракети та "Кинджал". Як повідомили у Повітряних силах, під час атаки РФ випустила рекордну кількість "Шахедів".
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку, заявивши, що сьогодні вночі Росія завдала одного із найбільш масштабних повітряних ударів по країні.
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