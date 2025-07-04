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Росія атакувала Україну рекордною кількістю "Шахедів", - Повітряні сили

Київ, П'ятниця 04 липня 2025 09:54
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Росія атакувала Україну рекордною кількістю "Шахедів", - Повітряні сили Фото: начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 4 липня випустила по Україні рекордну кількість "Шахедів". Йдеться про 330 ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Знову антирекорд для нас. Противник атакує великою кількістю БПЛА - 550 повітряних цілей загалом. Понад 330 - саме ударних "Шахедів". Це найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку", - заявив Ігнат.

Він зазначив, що цієї ночі головною ціллю ворога був Київ. За словами Ігната, майже всі повітряні цілі ворога летіли у напрямку столиці України.

"Сьогодні балістичні ракети, які прийшли, - це "Іскандер-М" або KN-23, а також "Кинджал", на жаль, не були перехоплені. Я хочу нагадати, що за червень вдалося перехопити із 17 вісім "Кинджалів", понад 150 крилатих ракет і десятки балістичних ракет "Іскандер-М" протиповітряною обороною", - додав Ігнат.

Удар по Україні 4 липня

Як повідомили раніше Повітряні сили ЗСУ, РФ випустила по Україні вночі 539 дронів та 11 ракет, а саме:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
  • 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
  • 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

Сили ППО знешкодили 268 дронів та дві крилаті ракети "Іскандер-К".

Зафіксовано влучання у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях.

Основний напрямок удару - Київ. У кількох районах столиці зафіксували наслідки атаки, пошкоджені будинки. залізниця та інші будівлі. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, після російського удару у Києві погіршилася якість повітря, рівень - забруднення - високий.

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Київ Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
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