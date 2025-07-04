Росія атакувала Україну рекордною кількістю "Шахедів", - Повітряні сили

Росія в ніч на 4 липня випустила по Україні рекордну кількість "Шахедів". Йдеться про 330 ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Знову антирекорд для нас. Противник атакує великою кількістю БПЛА - 550 повітряних цілей загалом. Понад 330 - саме ударних "Шахедів". Це найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку", - заявив Ігнат.

Він зазначив, що цієї ночі головною ціллю ворога був Київ. За словами Ігната, майже всі повітряні цілі ворога летіли у напрямку столиці України.

"Сьогодні балістичні ракети, які прийшли, - це "Іскандер-М" або KN-23, а також "Кинджал", на жаль, не були перехоплені. Я хочу нагадати, що за червень вдалося перехопити із 17 вісім "Кинджалів", понад 150 крилатих ракет і десятки балістичних ракет "Іскандер-М" протиповітряною обороною", - додав Ігнат.