В Киеве во время атаки разрушены две трансформаторные подстанции: какая ситуация со светом

Во время массированной ночной атаки в Киеве повреждено оборудование ДТЭК и разрушены две трансформаторные подстанции. Из-за этого временно были обесточены несколько районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Киев: возвращаем свет после ночной атаки. Во время массированной атаки беспилотников было повреждено оборудование ДТЭК и разрушены две трансформаторные подстанции", - говорится в сообщении.
Как отметили в компании, благодаря оперативным действиям энергетиков все дома подключили к резервным линиям питания, и сейчас свет вернулся в каждый дом.
В то же время работы по восстановлению поврежденного оборудования продолжаются.
Сегодня российские захватчики массированно атаковали Киев ракетами и дронами. В столице зафиксированы последствия в шести районах. Количество пострадавших возросло до 26 человек. Подробнее о последствиях атаки на столицу - в репортаже РБК-Украина.
В целом россияне выпустили по Украине 539 дронов и 11 ракет - баллистику, крылатые ракеты и "Кинжал". Как сообщили в Воздушных силах, во время атаки РФ выпустила рекордное количество "Шахедов".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку, заявив, что сегодня ночью Россия нанесла один из самых масштабных воздушных ударов по стране.
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