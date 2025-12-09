UA

У Києві перекрили міст Метро в обох напрямках: що сталося

Ілюстративне фото: внаслідок ДТП рух перекрито в обидва боки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Києві вранці 9 грудня тимчасово перекрили рух транспорту на Броварському проспекті біля мосту Метро в Дніпровському районі. Там сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва та Національну поліцію Києва.

"До уваги учасників дорожнього руху! У зв'язку з ДТП на проспекті Броварському, рух транспорту перекритий в обох напрямках від мосту Метро. На місці патрульні забезпечують безпеку руху та направляють транспортні на суміжні вулиці", - сказано у повідомленні.

У поліції не сказали, як довго буде перекрито вулицю. Водіїв в цьому районі просять врахувати інформацію щодо перекриття руху під час планування маршруту поїздки.

В Національній поліції підтвердили перекриття руху в обох напрямках від мосту Метро та повідомили, що на Броварському проспекті приблизно о 07:20 сталася ДТП, внаслідок якої постраждали п'ять осіб. 

"За попередньою інформацією, керманич Audi, рухаючись по Броварському проспекту, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із відбійником. Наразі відомо про пʼятьох осіб, постраждалих внаслідок автотрощі. На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі", - сказано у повідомленні.

Фото: Поліція Києва

Оновлено 09:45. В поліції повідомили, що частково відновили рух біля мосту Метро. Зараз він доступний по одній смузі в обох напрямках.

"Рух частково відновлений. Патрульні регулюють дорожній рух та направляють водіїв об'їжджати ДТП по одній смузі в обох напрямках. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали 37-річного водія Porsche Cayenne, який після ДТП напав на пасажирку іншого авто та кілька разів вистрілив із травматичного пістолета у водія. Попередньо, він був у стані алкогольного сп'яніння.

А на початку листопада Фастові Київської області п'яний водій взяв на таран магазин. Він влетів на автомобілі у будівлю та вщент розтрощив там вітрину. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

