RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве перекрыли мост Метро в обоих направлениях: что произошло

Иллюстративное фото: в результате ДТП движение перекрыто в обе стороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Киеве утром 9 декабря временно перекрыли движение транспорта на Броварском проспекте возле моста Метро в Днепровском районе. Там произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева и Национальную полицию Киева.

"Вниманию участников дорожного движения! В связи с ДТП на проспекте Броварском, движение транспорта перекрыто в обоих направлениях от моста Метро. На месте патрульные обеспечивают безопасность движения и направляют транспортные на смежные улицы", - сказано в сообщении.

В полиции не сказали, как долго будет перекрыта улица. Водителей в этом районе просят учесть информацию о перекрытии движения при планировании маршрута поездки.

В Национальной полиции подтвердили перекрытие движения в обоих направлениях от моста Метро и сообщили, что на Броварском проспекте примерно в 07:20 произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

"По предварительной информации, водитель Audi, двигаясь по Броварскому проспекту, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником. Известно о пяти лицах, пострадавших в результате ДТП. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи", - сказано в сообщении.

Фото: Полиция Киева

Обновлено 09:45. В полиции сообщили, что частично восстановили движение возле моста Метро. Сейчас оно доступно по одной полосе в обоих направлениях.

"Движение частично восстановлено. Патрульные регулируют дорожное движение и направляют водителей объезжать ДТП по одной полосе в обоих направлениях. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно в Киеве задержали 37-летнего водителя Porsche Cayenne, который после ДТП напал на пассажирку другого авто и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в водителя. Предварительно, он был в состоянии алкогольного опьянения.

А в начале ноября в Фастове Киевской области пьяный водитель взял на таран магазин. Он влетел на автомобиле в здание и вдребезги разбил там витрину. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДТПУкраина