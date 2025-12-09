ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві перекрили міст Метро в обох напрямках: що сталося

Київ, Вівторок 09 грудня 2025 08:55
UA EN RU
У Києві перекрили міст Метро в обох напрямках: що сталося Ілюстративне фото: внаслідок ДТП рух перекрито в обидва боки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Києві вранці 9 грудня тимчасово перекрили рух транспорту на Броварському проспекті біля мосту Метро в Дніпровському районі. Там сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва та Національну поліцію Києва.

"До уваги учасників дорожнього руху! У зв'язку з ДТП на проспекті Броварському, рух транспорту перекритий в обох напрямках від мосту Метро. На місці патрульні забезпечують безпеку руху та направляють транспортні на суміжні вулиці", - сказано у повідомленні.

У поліції не сказали, як довго буде перекрито вулицю. Водіїв в цьому районі просять врахувати інформацію щодо перекриття руху під час планування маршруту поїздки.

В Національній поліції підтвердили перекриття руху в обох напрямках від мосту Метро та повідомили, що на Броварському проспекті приблизно о 07:20 сталася ДТП, внаслідок якої постраждали п'ять осіб.

"За попередньою інформацією, керманич Audi, рухаючись по Броварському проспекту, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із відбійником. Наразі відомо про пʼятьох осіб, постраждалих внаслідок автотрощі. На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі", - сказано у повідомленні.

У Києві перекрили міст Метро в обох напрямках: що сталосяФото: Поліція Києва

Оновлено 09:45. В поліції повідомили, що частково відновили рух біля мосту Метро. Зараз він доступний по одній смузі в обох напрямках.

"Рух частково відновлений. Патрульні регулюють дорожній рух та направляють водіїв об'їжджати ДТП по одній смузі в обох напрямках. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали 37-річного водія Porsche Cayenne, який після ДТП напав на пасажирку іншого авто та кілька разів вистрілив із травматичного пістолета у водія. Попередньо, він був у стані алкогольного сп'яніння.

А на початку листопада Фастові Київської області п'яний водій взяв на таран магазин. Він влетів на автомобілі у будівлю та вщент розтрощив там вітрину. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТП Україна
Новини
"Байден дав, а я ні": Трамп вкотре похизувався зароблянням грошей на війні в Україні
"Байден дав, а я ні": Трамп вкотре похизувався зароблянням грошей на війні в Україні
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті