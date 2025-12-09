В Киеве перекрыли мост Метро в обоих направлениях: что произошло

В Киеве утром 9 декабря временно перекрыли движение транспорта на Броварском проспекте возле моста Метро в Днепровском районе. Там произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева и Национальную полицию Киева .

"Вниманию участников дорожного движения! В связи с ДТП на проспекте Броварском, движение транспорта перекрыто в обоих направлениях от моста Метро. На месте патрульные обеспечивают безопасность движения и направляют транспортные на смежные улицы", - сказано в сообщении.

В полиции не сказали, как долго будет перекрыта улица. Водителей в этом районе просят учесть информацию о перекрытии движения при планировании маршрута поездки.

В Национальной полиции подтвердили перекрытие движения в обоих направлениях от моста Метро и сообщили, что на Броварском проспекте примерно в 07:20 произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

"По предварительной информации, водитель Audi, двигаясь по Броварскому проспекту, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником. Известно о пяти лицах, пострадавших в результате ДТП. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи", - сказано в сообщении.

Фото: Полиция Киева

Обновлено 09:45. В полиции сообщили, что частично восстановили движение возле моста Метро. Сейчас оно доступно по одной полосе в обоих направлениях.

"Движение частично восстановлено. Патрульные регулируют дорожное движение и направляют водителей объезжать ДТП по одной полосе в обоих направлениях. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - сказано в сообщении.