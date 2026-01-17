У Києві без опалення залишаються близько 50 будинків

"Без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня", - повідомив Кличко.

За його словами, міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами.

Проблеми з опаленням у Києві

На початку січня внаслідок серії російських атак по енергетичних об’єктах Києва було пошкоджено критичну інфраструктуру, через що у столиці запровадили аварійні відключення електроенергії.

Як повідомили у КМВА, станом на ранок 16 січня в місті вже немає будинків без постійного електропостачання, однак близько 127 будинків і досі залишалося без опалення.

Через замерзання систем фіксують численні прориви теплотрас у багатоквартирних будинках - пошкодження зафіксовані майже в усіх районах Києва.