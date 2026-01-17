UA

Суспільство

У Києві без опалення залишаються близько 50 будинків

Ілюстративне фото: у Києві без опалення залишаються близько 50 будинків (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві станом на ранок суботи, 17 січня, близько 50 багатоповерхівок досі залишаються без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

"Без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня", - повідомив Кличко.

За його словами, міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами.

Проблеми з опаленням у Києві

На початку січня внаслідок серії російських атак по енергетичних об’єктах Києва було пошкоджено критичну інфраструктуру, через що у столиці запровадили аварійні відключення електроенергії.

Як повідомили у КМВА, станом на ранок 16 січня в місті вже немає будинків без постійного електропостачання, однак близько 127 будинків і досі залишалося без опалення.

Через замерзання систем фіксують численні прориви теплотрас у багатоквартирних будинках - пошкодження зафіксовані майже в усіх районах Києва.

У КМДА наголошують, що встановлення генераторів є оптимальним рішенням для багатоповерхівок із власною інженерною інфраструктурою, де виникають проблеми з теплопостачанням під час знеструмлень.

Крім того, 14 січня в Україні запровадили надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері після серії масованих ударів РФ по об’єктах енергетики.

У зв’язку з цим влада ухвалила рішення частково послабити комендантську годину - громадянам дозволили пересуватися вночі, але виключно для того, щоб дістатися до "Пунктів незламності".

