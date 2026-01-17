В Киеве без отопления остаются около 50 домов

В Киеве по состоянию на утро субботы, 17 января, около 50 многоэтажек до сих пор остаются без отопления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.
"Без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, которые оставались без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января", - сообщил Кличко.
По его словам, городские службы продолжают 24/7 восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами.
В начале января в результате серии российских атак по энергетическим объектам Киева была повреждена критическая инфраструктура, из-за чего в столице ввели аварийные отключения электроэнергии.
Как сообщили в КГВА, по состоянию на утро 16 января в городе уже нет домов без постоянного электроснабжения, однако около 127 домов до сих пор оставалось без отопления.
Из-за замерзания систем фиксируют многочисленные прорывы теплотрасс в многоквартирных домах - повреждения зафиксированы почти во всех районах Киева.
В КГГА отмечают, что установка генераторов является оптимальным решением для многоэтажек с собственной инженерной инфраструктурой, где возникают проблемы с теплоснабжением во время обесточиваний.
Кроме того, 14 января в Украине ввели чрезвычайную ситуацию в энергетической сфере после серии массированных ударов РФ по объектам энергетики.
В связи с этим власти приняли решение частично ослабить комендантский час - гражданам разрешили передвигаться ночью, но исключительно для того, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости".