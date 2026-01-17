В Киеве без отопления остаются около 50 домов

"Без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, которые оставались без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января", - сообщил Кличко.

По его словам, городские службы продолжают 24/7 восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами.

Проблемы с отоплением в Киеве

В начале января в результате серии российских атак по энергетическим объектам Киева была повреждена критическая инфраструктура, из-за чего в столице ввели аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщили в КГВА, по состоянию на утро 16 января в городе уже нет домов без постоянного электроснабжения, однако около 127 домов до сих пор оставалось без отопления.

Из-за замерзания систем фиксируют многочисленные прорывы теплотрасс в многоквартирных домах - повреждения зафиксированы почти во всех районах Киева.