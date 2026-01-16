У Києві без опалення залишаються близько 100 багатоповерхівок

У Києві станом на середину дня 16 січня близько 100 багатоповерхівок досі залишаються без опалення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.
"На середину сьогоднішнього дня близько 100 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення (із 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня)", - повідомив Кличко.
Він зазначив, що комунальники не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру.
За словами мера, ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Київ продовжує жити за екстреними графіками відключень світла. Енергетики теж продовжують працювати, щоб стабілізувати ситуацію.
"Усі залучені міські служби роблять все, що можуть, щоб повернути киянам необхідні послуги", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, внаслідок серії російських ударів по енергооб'єктах Києва на початку січня було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, у результаті чого у столиці запровадили аварійні відключення електроенергії.
За даними КМВА, станом на ранок 16 січня у Києві відсутні будинки без постійного електропостачання, але ще лишається близько 127 будинків без опалення.
Розриви труб опалення у багатоквартирних будинках внаслідок замерзання фіксуються майже у кожному районі Києва.
На тлі ударів по енергетиці у КМДА зазначили, що генератори є оптимальним рішенням для багатоповерхових будинків у Києві, що мають власну інженерну інфраструктуру для систем опалення і де існують проблеми з теплом за відсутності електроенергії.
Додамо, 14 січня українська влада ухвалила рішення запровадити надзвичайну ситуацію у сфері енергетики. Це сталося після низки масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України.
У зв'язку з цим влада вирішила послабити комендантську годину, але не по всій країні.
Так, відтепер українці зможуть вільно пересуватися вулицями в комендантську годину, але лише щоб дістатися до "Пунктів незламності".