В Киеве без отопления остаются около 100 многоэтажек

"На середину сегодняшнего дня около 100 многоэтажных домов Киева остаются без отопления (из 6000, где не было теплоснабжения после массированной атаки на столицу 9 января)", - сообщил Кличко.

Он отметил, что коммунальщики не прекращают круглосуточно ремонтировать поврежденную врагом критическую инфраструктуру.

По словам мэра, ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Киев продолжает жить по экстренным графикам отключений света. Энергетики тоже продолжают работать, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Все привлеченные городские службы делают все, что могут, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги", - отметил Кличко.