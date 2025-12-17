UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві оновили графіки відключень світла

Фото: у Києві оновили графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві оновили графіки стабілізаційних відключень світла на сьогодні, 17 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Київ: оновлені графіки відключень на 17 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - зазначили у ДТЕК.

Судячи з оновлених графіків, у кількох чергах зменшилася кількість годин з відключенням електроенергії.

Фото: графік відключень світла у Києві 17 грудня (інфографіка ДТЕК)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, впродовж сьогоднішнього дня - середи, 17 грудня - в різних областях України діють стабілізаційні відключення електроенергії.

Водночас раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляла про те, що внаслідок перегляду списку об'єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.

Вона зазначила, що такий крок дасть змогу скоротити тривалість дії графіків відключень світла.

