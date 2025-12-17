В Киеве обновили графики отключений света

"Киев: обновленные графики отключений на 17 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - отметили в ДТЭК.

Судя по обновленным графикам, в нескольких очередях уменьшилось количество часов с отключением электроэнергии.

Фото: график отключений света в Киеве 17 декабря (инфографика ДТЭК)