В Киеве обновили графики отключений света

Фото: в Киеве обновили графики отключений света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве обновили графики стабилизационных отключений света на сегодня, 17 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киев: обновленные графики отключений на 17 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - отметили в ДТЭК.

Судя по обновленным графикам, в нескольких очередях уменьшилось количество часов с отключением электроэнергии.

Фото: график отключений света в Киеве 17 декабря (инфографика ДТЭК)

 

Отключение света в Украине

Напомним, в течение сегодняшнего дня - среды, 17 декабря - в разных областях Украины действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

В то же время ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла о том, что в результате пересмотра списка объектов критической инфраструктуры в Украине удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Она отметила, что такой шаг позволит сократить продолжительность действия графиков отключений света.

