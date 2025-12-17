В Киеве обновили графики отключений света

В Киеве обновили графики стабилизационных отключений света на сегодня, 17 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Киев: обновленные графики отключений на 17 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - отметили в ДТЭК.
Судя по обновленным графикам, в нескольких очередях уменьшилось количество часов с отключением электроэнергии.
Фото: график отключений света в Киеве 17 декабря (инфографика ДТЭК)
Напомним, в течение сегодняшнего дня - среды, 17 декабря - в разных областях Украины действуют стабилизационные отключения электроэнергии.
В то же время ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла о том, что в результате пересмотра списка объектов критической инфраструктуры в Украине удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.
Она отметила, что такой шаг позволит сократить продолжительность действия графиков отключений света.