Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях
Впродовж сьогоднішнього дня - середи, 17 грудня - в різних областях України діють стабілізаційні відключення електроенергії.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Інформація від "Укренерго"
За інформацією компанії, сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів будуть застосовуватися у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Обмеження продовжують діяти внаслідок масованих російських обстрілів енергетики України. "Укренерго" знову не оприлюднило кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях.
Графіки відключень у Києві
Згідно з даними ДТЕК Київські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключення на 17 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Графіки відключень на 17 грудня в Києві (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Графіки відключень у Київській області
Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключень на 17 грудня у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Графіки відключень у Дніпропетровській області
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключень на 17 грудня у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Графіки відключень у Вінницькій області
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Графіки відключень у Житомирській області
Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Графіки відключень на 17 грудня у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)
Графіки відключень у Запорізькій області
Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:
- 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 22:30
- 2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 2.2: 07:00 – 12:00, 16:30 – 21:30
- 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Графіки відключень у Кіровоградській області
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
на офіційному сайті;
в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;
через "Пошук відключень за адресою".
Графіки відключень на 6 грудня у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)
Графіки відключень у Черкаській області
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Графіки відключень у Миколаївській області
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Графіки відключень у Полтавській області
Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 17 грудня 2025 року в області:
- з 00:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг;
- з 07:00 по 10:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;
- з 10:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг;
- з 18:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;
- з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг.
Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Графіки відключень у Рівненській області
Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:
Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:
Графіки відключень у Сумській області
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
- на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
- в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
- у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
- у Telegram;
- у Facebook.
Графіки відключень на 17 грудня у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)
Графіки відключень у Тернопільській області
Згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:
Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:
Графіки відключень у Харківській області
Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням.
Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:
Графіки відключень у Чернігівській області
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення електроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Графіки відключень на 17 грудня у Чернігівській області (інфографіка: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)