ua en ru
Ср, 17 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях

Середа 17 грудня 2025 10:08
UA EN RU
Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях Ілюстративне фото: в Україні сьогодні знову діють графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Впродовж сьогоднішнього дня - середи, 17 грудня - в різних областях України діють стабілізаційні відключення електроенергії.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Інформація від "Укренерго"

За інформацією компанії, сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів будуть застосовуватися у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Обмеження продовжують діяти внаслідок масованих російських обстрілів енергетики України. "Укренерго" знову не оприлюднило кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях.

Графіки відключень у Києві

Згідно з даними ДТЕК Київські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Графіки відключення на 17 грудня пропонуємо переглянути нижче.


Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областяхГрафіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях

Графіки відключень на 17 грудня в Києві (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Київській області

Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областяхГрафіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях

Графіки відключень на 17 грудня у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Дніпропетровській області

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областяхГрафіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях

Графіки відключень на 17 грудня у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключень у Житомирській області

Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях

Графіки відключень на 17 грудня у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Графіки відключень у Запорізькій області

Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:

  • 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 22:30
  • 2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 2.2: 07:00 – 12:00, 16:30 – 21:30
  • 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Графіки відключень у Кіровоградській області

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях

Графіки відключень на 6 грудня у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)

Графіки відключень у Черкаській області

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

Графіки відключень у Миколаївській області

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графіки відключень у Полтавській області

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 17 грудня 2025 року в області:

  • з 00:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг;
  • з 07:00 по 10:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;
  • з 10:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг;
  • з 18:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;
  • з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг.

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

Графіки відключень у Рівненській області

Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:

Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:

Графіки відключень у Сумській області

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

  • на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
  • в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
  • у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
  • у Telegram;
  • у Facebook.

Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях

Графіки відключень на 17 грудня у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)

Графіки відключень у Тернопільській області

Згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:

  • на офіційному сайті (у розділі "Перерви в електропостачанні");
  • у Facebook.

Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:

Графіки відключень у Харківській області

Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням.

Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:

Графіки відключень у Чернігівській області

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення електроенергії користувачі можуть:

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях

Графіки відключень на 17 грудня у Чернігівській області (інфографіка: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Укренерго Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Адміністрація Трампа тисне на ЄС, щоб блок відмовився використовувати активи РФ, - Politico
Адміністрація Трампа тисне на ЄС, щоб блок відмовився використовувати активи РФ, - Politico
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі