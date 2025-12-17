ua en ru
Ср, 17 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві оновили графіки відключень світла

Київ, Середа 17 грудня 2025 15:01
UA EN RU
У Києві оновили графіки відключень світла Фото: у Києві оновили графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві оновили графіки стабілізаційних відключень світла на сьогодні, 17 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Київ: оновлені графіки відключень на 17 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - зазначили у ДТЕК.

Судячи з оновлених графіків, у кількох чергах зменшилася кількість годин з відключенням електроенергії.

У Києві оновили графіки відключень світлаУ Києві оновили графіки відключень світла

Фото: графік відключень світла у Києві 17 грудня (інфографіка ДТЕК)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, впродовж сьогоднішнього дня - середи, 17 грудня - в різних областях України діють стабілізаційні відключення електроенергії.

Водночас раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляла про те, що внаслідок перегляду списку об'єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.

Вона зазначила, що такий крок дасть змогу скоротити тривалість дії графіків відключень світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла Електроенергія Відключеня світла
Новини
ЗСУ відкинули окупантів від Куп’янська та контролюють майже 90% міста, - Сирський
ЗСУ відкинули окупантів від Куп’янська та контролюють майже 90% міста, - Сирський
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі