У Києві оновили графіки відключень світла

У Києві оновили графіки стабілізаційних відключень світла на сьогодні, 17 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Київ: оновлені графіки відключень на 17 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - зазначили у ДТЕК.

Судячи з оновлених графіків, у кількох чергах зменшилася кількість годин з відключенням електроенергії.

Фото: графік відключень світла у Києві 17 грудня (інфографіка ДТЕК)