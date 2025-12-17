ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве обновили графики отключений света

Киев, Среда 17 декабря 2025 15:01
UA EN RU
В Киеве обновили графики отключений света Фото: в Киеве обновили графики отключений света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве обновили графики стабилизационных отключений света на сегодня, 17 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киев: обновленные графики отключений на 17 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - отметили в ДТЭК.

Судя по обновленным графикам, в нескольких очередях уменьшилось количество часов с отключением электроэнергии.

В Киеве обновили графики отключений светаВ Киеве обновили графики отключений света

Фото: график отключений света в Киеве 17 декабря (инфографика ДТЭК)

Отключение света в Украине

Напомним, в течение сегодняшнего дня - среды, 17 декабря - в разных областях Украины действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

В то же время ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла о том, что в результате пересмотра списка объектов критической инфраструктуры в Украине удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Она отметила, что такой шаг позволит сократить продолжительность действия графиков отключений света.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
Новости
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море