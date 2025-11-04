У Києві оновили графіки відключень світла: коли вимикатимуть електроенергію

Ситуація в енергетиці в України

Раніше стало відомо, що в Україні сьогодні, 4 листопада, знову будуть діяти графіки відключення світла. Світло вимикатимуть як у промислових, так і у побутових користувачів.

При цьому вчора через сонячну та теплу погоду відмінялись графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості.

В Україні наразі фіксується підвищене споживання електроенергії, що пов’язано як із наслідками російських обстрілів, так і з настанням холодів, а також зі зростанням рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.

Найчастіше графіки відключень застосовуються у Київській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Голова компанії "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що російські війська змінили підхід і перейшли до тактики так званої "випаленої землі". Це сталося після того, як попередні масовані атаки не призвели до руйнування української енергосистеми.

Як зазначають в "Укренерго", головне завдання зараз – підтримати стабільну роботу енергомережі. Водночас через зниження температури та постійні російські обстріли поки неможливо спрогнозувати графіки відключень на тривалий період.