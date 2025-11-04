В Киеве обновили графики отключений света: когда будут выключать электроэнергию

Ситуация в энергетике в Украине

Ранее стало известно, что в Украине сегодня, 4 ноября, снова будут действовать графики отключения света. Свет будут выключать как у промышленных, так и у бытовых пользователей.

При этом вчера из-за солнечной и теплой погоды отменялись графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности.

В Украине сейчас фиксируется повышенное потребление электроэнергии, что связано как с последствиями российских обстрелов, так и с наступлением холодов, а также с ростом уровня энергопотребления в начале рабочей недели.

Чаще всего графики отключений применяются в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что российские войска изменили подход и перешли к тактике так называемой "выжженной земли". Это произошло после того, как предыдущие массированные атаки не привели к разрушению украинской энергосистемы.

Как отмечают в "Укрэнерго", главная задача сейчас - поддержать стабильную работу энергосети. В то же время из-за снижения температуры и постоянных российских обстрелов пока невозможно спрогнозировать графики отключений на длительный период.