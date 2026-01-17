Росія масовано атакує Україну дронами: де загроза ударів
Росіяни в ніч на 17 січня вчергове масовано атакують Україну дронами. У низці регіонів дуже часто фіксуються безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, російські дрони фіксувалися протягом всього вечора, 16 січня. Однак з настанням нової доби частота оновлень щодо фіксації стала більшою.
Так, за останні півтори години безпілотники росіян були зафіксовані у Сумській, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій і навіть Київській областях.
Зокрема, станом на 01:20 військові поінформували про дрони:
- на півночі Київської області, курсом на Бровари та в районі Чорнобиля у напрямку Житомирської області;
- на заході Чернігівської області, курсом на Київське водосховище.
Ще через деякий знову буде фіксація дронів у Дніпропетровській та Харківській областях, а також щонайменше один дрон летить на Київ. У Повітряних силах ЗСУ закликали людей бути в укриттях, якщо буде оголошено тривогу.
Оновлено о 01:33
В столиці на тлі фіксації дронів все ж оголосили тривогу.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - поінформували у КМВА.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:28 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Загроза обстрілу
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері президент Володимир Зеленський попередив, що за даними української розвідки, Росія готується до нанесення нових масованих ударів по Україні.
"Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами про ракети для ППО, системи, які так необхідні нам", - сказав президент.
Також зазначимо, що ввечері того ж дня в Україні двічі за годину оголошували масштабну тривогу через зліт російських МіГ-31К.