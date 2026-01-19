ua en ru
У Києві оголосили тривогу: Повітряні сили попередили українців

Україна, Київ, Понеділок 19 січня 2026 02:08
У Києві оголосили тривогу: Повітряні сили попередили українців Фото: бомбосховище (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У ніч на 19 січня Росія знову атакувала Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У Києві оголосили повітряну тривогу, у зв'язку з чим жителів міста закликали негайно пройти до найближчих укриттів цивільного захисту та залишатися там до сигналу відбою.

Рекомендується продовжувати стежити за повідомленнями і за наступної тривоги негайно повернутися в укриття.

