У Києві оголосили тривогу: Повітряні сили попередили українців

У ніч на 19 січня Росія знову атакувала Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Рекомендується продовжувати стежити за повідомленнями і за наступної тривоги негайно повернутися в укриття.

У Києві оголосили повітряну тривогу, у зв'язку з чим жителів міста закликали негайно пройти до найближчих укриттів цивільного захисту та залишатися там до сигналу відбою.

