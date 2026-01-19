В Киеве объявили тревогу: Воздушные силы предупредили украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМДА.

Рекомендуется продолжать следить за сообщениями и при следующей тревоге немедленно вернуться в укрытие.

В Киеве объявили воздушную тревогу, в связи с чем жителей города призвали немедленно пройти в ближайшие укрытия гражданской защиты и оставаться там до сигнала отбоя.

Напоминаем, что в воскресенье, 18 января, на юге Испании произошла крупная железнодорожная катастрофа: два скоростных поезда сошли с рельсов в районе населенного пункта Адамуз недалеко от Кордовы, в результате чего, по последним данным, погибли пять человек.

Отметим, что большинство американцев выступают против применения военной силы для захвата Гренландии, при этом лишь около трети населения поддерживает идею покупки острова за средства федерального бюджета.