У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

У Києві в ніч на 18 січня оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА в Telegram .

Крім Києва тривога оголошена в центральних та північних областях України.

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних дронів.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - ідеться в повідомленні.

Удари по Києву

Як повідомлялось, російські окупанти в ніч на 18 січня вчергове запустили по Україні дрони. Безпілотники фіксувалися у кількох областях країни.

У ніч на 17 січня в Києві теж оголошували тривогу. Причиною була загроза застосування безпілотників, після чого в місті було чутно вибухи.

Комендантська година у Києві

Також РБК-Україна писало, що в Києві запровадили оновлені правила комендантської години, які передбачають важливі винятки для мешканців столиці.

Так, під час комендантської години тепер дозволено: пішки, приватним транспортом або на таксі прямувати до "Пунктів незламності" або додому. Зокрема, це стосується й випадків, коли люди повертаються з поїздів, що прибули із запізненням у нічний час.

"Пункти незламності" відтепер можуть працювати цілодобово. Йдеться як про муніципальні локації, так і про заклади відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду та гарячий чай.

Як повідомлялось, 16 січня Кабінет міністрів ухвалив зміни, які надають обласній владі право встановлювати більш гнучкі умови дії комендантської години в період енергетичної кризи.

В Києві наразі фіксують одну з найскладніших ситуацій з електропостачанням та теплом.