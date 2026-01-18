В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов
В Киеве в ночь на 18 января объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.
"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!" - говорится в сообщении.
Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных дронов.
Кроме Киева тревога объявлена в центральных и северных областях Украины.
Карта воздушных тревог сейчас выглядит следующим образом:
Удары по Киеву
Как сообщалось, российские оккупанты в ночь на 18 января в очередной раз запустили по Украине дроны. Беспилотники фиксировались в нескольких областях страны.
В ночь на 17 января в Киеве тоже объявляли тревогу. Причиной была угроза применения беспилотников, после чего в городе были слышны взрывы.
Комендантский час в Киеве
Также РБК-Украина писало, что в Киеве ввели обновленные правила комендантского часа, которые предусматривают важные исключения для жителей столицы.
Так, во время комендантского часа теперь разрешено: пешком, частным транспортом или на такси следовать к "Пунктам несокрушимости" или домой. В частности, это касается и случаев, когда люди возвращаются с поездов, прибывших с опозданием в ночное время.
"Пункты несокрушимости" отныне могут работать круглосуточно. Речь идет как о муниципальных локациях, так и о заведениях ответственного бизнеса, которые готовы обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай.
Как сообщалось, 16 января Кабинет министров принял изменения, которые предоставляют областным властям право устанавливать более гибкие условия действия комендантского часа в период энергетического кризиса.
В Киеве сейчас фиксируют одну из самых сложных ситуаций с электроснабжением и теплом.