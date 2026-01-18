В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов

В Киеве в ночь на 18 января объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram .

Кроме Киева тревога объявлена в центральных и северных областях Украины.

Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных дронов.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!" - говорится в сообщении.

Удары по Киеву

Как сообщалось, российские оккупанты в ночь на 18 января в очередной раз запустили по Украине дроны. Беспилотники фиксировались в нескольких областях страны.

В ночь на 17 января в Киеве тоже объявляли тревогу. Причиной была угроза применения беспилотников, после чего в городе были слышны взрывы.

Комендантский час в Киеве

Также РБК-Украина писало, что в Киеве ввели обновленные правила комендантского часа, которые предусматривают важные исключения для жителей столицы.

Так, во время комендантского часа теперь разрешено: пешком, частным транспортом или на такси следовать к "Пунктам несокрушимости" или домой. В частности, это касается и случаев, когда люди возвращаются с поездов, прибывших с опозданием в ночное время.

"Пункты несокрушимости" отныне могут работать круглосуточно. Речь идет как о муниципальных локациях, так и о заведениях ответственного бизнеса, которые готовы обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай.

Как сообщалось, 16 января Кабинет министров принял изменения, которые предоставляют областным властям право устанавливать более гибкие условия действия комендантского часа в период энергетического кризиса.

В Киеве сейчас фиксируют одну из самых сложных ситуаций с электроснабжением и теплом.