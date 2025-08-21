У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів

У Києві та області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосуванням ворогом ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Окрім того, у Повітряних силах заявили про активність розвідувальних дронів у небі Київської області. Повідомляється, що залучено засоби для їх збиття.

Також про небезпеку ворожого ударного безпілотника попередили жителів Вишгородського та Броварського районів області.

Масований удар по Україні 21 серпня

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти здійснили черговий масований обстріл України. Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось в ще кількох регіонах країни. Також вибухи лунали у Луцьку, Запоріжжі та Дніпрі.

Так, протягом ночі окупанти атакували Львів та область. Для ударів росіяни використовували крилаті ракети та ударні безпілотники.

Окрім того, росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Мукачево Закарпатської області.