В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов

Четверг 21 августа 2025 09:38
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Киев - угроза ударного БпЛА", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Также об опасности вражеского ударного беспилотника предупредили жителей Вышгородского и Броварского районов области.

Кроме того, в Воздушных силах заявили об активности разведывательных дронов в небе Киевской области. Сообщается, что привлечены средства для их сбивания.

Воздушная тревога в столице продолжалась 50 минут.

В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов

Массированный удар по Украине 21 августа

Напомним, что этой ночью оккупанты совершили очередной массированный обстрел Украины. Уже известно о применении ударных "Шахедов", крылатых ракет и "Кинжалов". Кроме Киева о взрывах сообщалось в еще нескольких регионах страны. Также взрывы раздавались в Луцке, Запорожье и Днепре.

Так, в течение ночи оккупанты атаковали Львов и область. Для ударов россияне использовали крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Мукачево Закарпатской области.

