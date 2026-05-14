У Києві оголосили день жалоби через наймасованіший удар РФ

За словами Кличка, в цей день на всіх комунальних будівлях міста будуть приспущені прапори.

Міська влада також рекомендувала приспустити державні стяги на будівлях усіх форм власності - як державної, так і приватної.

Крім того, 15 травня у Києві діє сувора заборона на проведення будь-яких розважальних заходів.

Наразі у столиці триває розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

"На цей час точно відомо про 7 загиблих", - повідомив міський голова.