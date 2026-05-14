Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве объявили день траура из-за самого массированного удара РФ

16:55 14.05.2026 Чт
2 мин
Как будут чтить память погибших?
aimg Сергей Козачук
Фото: последствия самого массированного удара РФ по Киеву (Getty Images)

Завтра, 15 мая, в Киеве объявлен день траура по погибшим в результате последнего массированного обстрела столицы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Читайте также: "Ужасная ночь в Киеве": полиция показала первые минуты после удара по 9-этажке

По словам Кличко, в этот день на всех коммунальных зданиях города будут приспущены флаги.

Городская власть также рекомендовала приспустить государственные флаги на зданиях всех форм собственности - как государственной, так и частной.

Кроме того, 15 мая в Киеве действует строгий запрет на проведение любых развлекательных мероприятий.

Сейчас в столице продолжается разбор завалов в поврежденном доме в Дарницком районе. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.

"В настоящее время точно известно о 7 погибших", - сообщил городской голова.

Ужасная ночь в Киеве

Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупационные войска совершили одну из самых мощных воздушных атак на украинскую столицу. Под ударом оказались несколько районов города, однако самые тяжелые последствия зафиксированы в Дарницком районе.

Там вражеская ракета попала прямо в жилую девятиэтажку, что привело к полному разрушению одного из подъездов.

Патрульная полиция уже обнародовала видео первых минут после вражеского попадания, на котором правоохранители вместе с жителями спасают раненых из поврежденных домов.

Сейчас спасательная операция на месте обвала дома продолжается. По данным ГСЧС, по меньшей мере 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

