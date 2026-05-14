В Киеве объявили день траура из-за самого массированного удара РФ

По словам Кличко, в этот день на всех коммунальных зданиях города будут приспущены флаги.

Городская власть также рекомендовала приспустить государственные флаги на зданиях всех форм собственности - как государственной, так и частной.

Кроме того, 15 мая в Киеве действует строгий запрет на проведение любых развлекательных мероприятий.

Сейчас в столице продолжается разбор завалов в поврежденном доме в Дарницком районе. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.

"В настоящее время точно известно о 7 погибших", - сообщил городской голова.