В Киеве объявили день траура из-за самого массированного удара РФ
Завтра, 15 мая, в Киеве объявлен день траура по погибшим в результате последнего массированного обстрела столицы.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По словам Кличко, в этот день на всех коммунальных зданиях города будут приспущены флаги.
Городская власть также рекомендовала приспустить государственные флаги на зданиях всех форм собственности - как государственной, так и частной.
Кроме того, 15 мая в Киеве действует строгий запрет на проведение любых развлекательных мероприятий.
Сейчас в столице продолжается разбор завалов в поврежденном доме в Дарницком районе. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.
"В настоящее время точно известно о 7 погибших", - сообщил городской голова.
Ужасная ночь в Киеве
Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупационные войска совершили одну из самых мощных воздушных атак на украинскую столицу. Под ударом оказались несколько районов города, однако самые тяжелые последствия зафиксированы в Дарницком районе.
Там вражеская ракета попала прямо в жилую девятиэтажку, что привело к полному разрушению одного из подъездов.
Патрульная полиция уже обнародовала видео первых минут после вражеского попадания, на котором правоохранители вместе с жителями спасают раненых из поврежденных домов.
Сейчас спасательная операция на месте обвала дома продолжается. По данным ГСЧС, по меньшей мере 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.