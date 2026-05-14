В Киеве объявили день траура из-за самого массированного удара РФ

16:55 14.05.2026 Чт
2 мин
Как будут чтить память погибших?
aimg Сергей Козачук
В Киеве объявили день траура из-за самого массированного удара РФ Фото: последствия самого массированного удара РФ по Киеву (Getty Images)
Завтра, 15 мая, в Киеве объявлен день траура по погибшим в результате последнего массированного обстрела столицы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Читайте также: "Ужасная ночь в Киеве": полиция показала первые минуты после удара по 9-этажке

По словам Кличко, в этот день на всех коммунальных зданиях города будут приспущены флаги.

Городская власть также рекомендовала приспустить государственные флаги на зданиях всех форм собственности - как государственной, так и частной.

Кроме того, 15 мая в Киеве действует строгий запрет на проведение любых развлекательных мероприятий.

Сейчас в столице продолжается разбор завалов в поврежденном доме в Дарницком районе. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.

"В настоящее время точно известно о 7 погибших", - сообщил городской голова.

Ужасная ночь в Киеве

Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупационные войска совершили одну из самых мощных воздушных атак на украинскую столицу. Под ударом оказались несколько районов города, однако самые тяжелые последствия зафиксированы в Дарницком районе.

Там вражеская ракета попала прямо в жилую девятиэтажку, что привело к полному разрушению одного из подъездов.

Патрульная полиция уже обнародовала видео первых минут после вражеского попадания, на котором правоохранители вместе с жителями спасают раненых из поврежденных домов.

Сейчас спасательная операция на месте обвала дома продолжается. По данным ГСЧС, по меньшей мере 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

За Ермака начали вносить залог
За Ермака начали вносить залог
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес