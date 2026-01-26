UA

Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві оголошено тривогу: над містом ворожі дрони

Ілюстративне фото: у Києві оголошено тривогу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вдень понеділка, 26 січня, над Києвом було зафіксовано ворожу ударні дрони. Через це у столиці оголошено сигнал тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА, Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Над столицею ворожі БпЛА. Залишайтесь в безпечних місцях", - повідомив керівник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко. 

Водночас Повітряні сили попередили про рух безпілотників з півночі.

Нагадаємо, у регіонах, де оголошено повітряну тривогу, просять в разі загрози негайно перейти до найближчих укриттів. Окремо наголошується, що фото- та відеофіксація роботи українських сил ППО є забороненою.

 

Нічний обстріл України 26 січня

У ніч на 26 січня російські війська здійснили атаку на Запоріжжя. На місці одного з ворожих ударів спалахнула пожежа, однак, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

Загалом протягом ночі окупанти двічі били по місту. Після повторної атаки в Запоріжжі знову зафіксували займання, також повідомляється про пошкодження житлової забудови.

Окрім цього, під обстріл цієї ж ночі потрапив Вільнянськ у Запорізькій області. Внаслідок удару виникла пожежа, зазнали пошкоджень житлові будинки.

КиївВійна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів