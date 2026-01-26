У Києві оголошено тривогу: над містом ворожі дрони

Нічний обстріл України 26 січня

У ніч на 26 січня російські війська здійснили атаку на Запоріжжя. На місці одного з ворожих ударів спалахнула пожежа, однак, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

Загалом протягом ночі окупанти двічі били по місту. Після повторної атаки в Запоріжжі знову зафіксували займання, також повідомляється про пошкодження житлової забудови.

Окрім цього, під обстріл цієї ж ночі потрапив Вільнянськ у Запорізькій області. Внаслідок удару виникла пожежа, зазнали пошкоджень житлові будинки.