RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Киеве объявлена тревога: над городом вражеские дроны

Иллюстративное фото: в Киеве объявлена тревога (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Днем понедельника, 26 января, над Киевом были зафиксированы вражеские ударные дроны. Из-за этого в столице объявлен сигнал тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА, Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Над столицей вражеские БпЛА. Оставайтесь в безопасных местах", - сообщил руководитель военной администрации Киева Тимур Ткаченко.

В то же время Воздушные силы предупредили о движении беспилотников с севера.

Напомним, в регионах, где объявлена воздушная тревога, просят в случае угрозы немедленно перейти в ближайшие укрытия. Отдельно отмечается, что фото- и видеофиксация работы украинских сил ПВО является запрещенной.

 

 

Ночной обстрел Украины 26 января

В ночь на 26 января российские войска совершили атаку на Запорожье. На месте одного из вражеских ударов вспыхнул пожар, однако, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Всего в течение ночи оккупанты дважды били по городу. После повторной атаки в Запорожье снова зафиксировали возгорание, также сообщается о повреждении жилой застройки.

Кроме этого, под обстрел этой же ночью попал Вольнянск в Запорожской области. В результате удара возник пожар, получили повреждения жилые дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов