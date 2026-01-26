В Киеве объявлена тревога: над городом вражеские дроны

Ночной обстрел Украины 26 января

В ночь на 26 января российские войска совершили атаку на Запорожье. На месте одного из вражеских ударов вспыхнул пожар, однако, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Всего в течение ночи оккупанты дважды били по городу. После повторной атаки в Запорожье снова зафиксировали возгорание, также сообщается о повреждении жилой застройки.

Кроме этого, под обстрел этой же ночью попал Вольнянск в Запорожской области. В результате удара возник пожар, получили повреждения жилые дома.