Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві оголошено тривогу: над містом ворожі дрони

Україна, Понеділок 26 січня 2026 14:14
Ілюстративне фото: у Києві оголошено тривогу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вдень понеділка, 26 січня, над Києвом було зафіксовано ворожу ударні дрони. Через це у столиці оголошено сигнал тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА, Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Над столицею ворожі БпЛА. Залишайтесь в безпечних місцях", - повідомив керівник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко.

Водночас Повітряні сили попередили про рух безпілотників з півночі.

Нагадаємо, у регіонах, де оголошено повітряну тривогу, просять в разі загрози негайно перейти до найближчих укриттів. Окремо наголошується, що фото- та відеофіксація роботи українських сил ППО є забороненою.
Нічний обстріл України 26 січня

У ніч на 26 січня російські війська здійснили атаку на Запоріжжя. На місці одного з ворожих ударів спалахнула пожежа, однак, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

Загалом протягом ночі окупанти двічі били по місту. Після повторної атаки в Запоріжжі знову зафіксували займання, також повідомляється про пошкодження житлової забудови.

Окрім цього, під обстріл цієї ж ночі потрапив Вільнянськ у Запорізькій області. Внаслідок удару виникла пожежа, зазнали пошкоджень житлові будинки.

