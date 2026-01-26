В Киеве объявлена тревога: над городом вражеские дроны

Днем понедельника, 26 января, над Киевом были зафиксированы вражеские ударные дроны. Из-за этого в столице объявлен сигнал тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА, Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Над столицей вражеские БпЛА. Оставайтесь в безопасных местах", - сообщил руководитель военной администрации Киева Тимур Ткаченко. В то же время Воздушные силы предупредили о движении беспилотников с севера. Напомним, в регионах, где объявлена воздушная тревога, просят в случае угрозы немедленно перейти в ближайшие укрытия. Отдельно отмечается, что фото- и видеофиксация работы украинских сил ПВО является запрещенной.

