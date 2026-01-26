ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве объявлена тревога: над городом вражеские дроны

Украина, Понедельник 26 января 2026 14:14
Иллюстративное фото: в Киеве объявлена тревога (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Днем понедельника, 26 января, над Киевом были зафиксированы вражеские ударные дроны. Из-за этого в столице объявлен сигнал тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА, Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Над столицей вражеские БпЛА. Оставайтесь в безопасных местах", - сообщил руководитель военной администрации Киева Тимур Ткаченко.

В то же время Воздушные силы предупредили о движении беспилотников с севера.

Напомним, в регионах, где объявлена воздушная тревога, просят в случае угрозы немедленно перейти в ближайшие укрытия. Отдельно отмечается, что фото- и видеофиксация работы украинских сил ПВО является запрещенной.


Ночной обстрел Украины 26 января

В ночь на 26 января российские войска совершили атаку на Запорожье. На месте одного из вражеских ударов вспыхнул пожар, однако, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Всего в течение ночи оккупанты дважды били по городу. После повторной атаки в Запорожье снова зафиксировали возгорание, также сообщается о повреждении жилой застройки.

Кроме этого, под обстрел этой же ночью попал Вольнянск в Запорожской области. В результате удара возник пожар, получили повреждения жилые дома.

