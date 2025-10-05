У Києві, Одесі та Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

В ніч на 5 жовтня у Києві , Одесі та Запоріжжі пролунали вибухи. Росіяни намагаються атакувати міста дронами та авіабомбами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ, глави ОВА Івана Федорова і канал "Суспільне Одеса".
"Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Київ - залишайтесь в укриттях", - написали військові о 02:18.
Через кілька хвилин після цього повідомлення, у Києві було чути роботу протиповітряної оборони. Ще трохи пізніше, відповідну інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
Окрім того, майже одночасно, приблизно о 02:29, вибухи було чути в Одесі та Запоріжжі.
Щодо Одеси, відомо, що ворог спрямував в напрямку міста ударні дрони. Стосовно Запоріжжя, глава ОВА напередодні інформував, що існує загроза застосування КАБів, в військові безпосередньо фіксували ці пуски.
Станом на 02:39 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.
Нагадаємо, що росіяни з самого вечора 4 жовтня почали запускати по Україні дрони. Зараз ворожі безпілотники фіксуються в багатьох областях, а де саме - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, ворог підняв у небо кілька бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". З огляду на цю інформацію і те, що за неофіційними даними - в Чорне море виведені носії крилатих ракет типу "Калібр", сьогодні, ймовірно, ворог здійснив чергову комбіновану атаку по Україні.