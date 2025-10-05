В Киеве, Одессе и Запорожье прогремели взрывы: что известно

"Запорожье, Днепр, Одесса, Киев - оставайтесь в укрытиях", - написали военные в 02:18.

Через несколько минут после этого сообщения, в Киеве была слышна работа противовоздушной обороны. Еще чуть позже, соответствующую информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, почти одновременно, примерно в 02:29, взрывы были слышны в Одессе и Запорожье.

По Одессе, известно, что враг направил в направлении города ударные дроны. Относительно Запорожья, глава ОВА накануне информировал, что существует угроза применения КАБов, в военные непосредственно фиксировали эти пуски.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:39 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.