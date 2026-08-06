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У Києві обмежують рух важливим мостом: що варто знати водіям

20:00 06.08.2026 Чт
1 хв
Схема руху на цій ділянці суттєво зміниться
aimg Сергій Козачук
У Києві обмежують рух важливим мостом: що варто знати водіям Фото: в Києві обмежують рух важливим мостом (Getty Images)
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У Києві з 7 до 10 серпня частково обмежать рух автомобільного транспорту мостом Метро через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацю.

Графік проведення робіт

Обмеження діятимуть із 20:00 7 серпня до 17:00 10 серпня.

У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мостового переходу в напрямку станції метро "Гідропарк".

Схема руху для водіїв

Ремонтні роботи триватимуть цілодобово у другій смузі руху. На час їх проведення проїзд транспорту організують першою смугою.

У Києві обмежують рух важливим мостом: що варто знати водіям

Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв завчасно враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.

Обмеження руху в Києві

Нагадаємо, у столиці системно обмежують рух транспорту через проведення ремонтних робіт та оновлення дорожньої інфраструктури.

Зокрема, раніше у Києві на два дні обмежували рух для автомобілістів у Деснянському районі та пішоходів у центрі міста.

Також дорожники виконували ремонтні роботи на інших важливих переправах столиці, зокрема частково перекривали Південний міст Києва.

Крім того, тимчасові зміни в графіку проїзду запроваджували й на Набережному шосе, де обмежували рух від Подолу до мосту Метро.

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