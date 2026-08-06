У Києві обмежують рух важливим мостом: що варто знати водіям

У Києві з 7 до 10 серпня частково обмежать рух автомобільного транспорту мостом Метро через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацю .

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв завчасно враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.

Ремонтні роботи триватимуть цілодобово у другій смузі руху. На час їх проведення проїзд транспорту організують першою смугою.

У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мостового переходу в напрямку станції метро "Гідропарк".

Обмеження руху в Києві

Нагадаємо, у столиці системно обмежують рух транспорту через проведення ремонтних робіт та оновлення дорожньої інфраструктури.

Зокрема, раніше у Києві на два дні обмежували рух для автомобілістів у Деснянському районі та пішоходів у центрі міста.

Також дорожники виконували ремонтні роботи на інших важливих переправах столиці, зокрема частково перекривали Південний міст Києва.

Крім того, тимчасові зміни в графіку проїзду запроваджували й на Набережному шосе, де обмежували рух від Подолу до мосту Метро.