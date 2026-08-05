У Києві на два дні обмежать рух: які ділянки краще обминати

У столиці 6 та 7 серпня запровадять тимчасові обмеження руху. Зміни стосуватимуться як автомобілістів у Деснянському районі, так і пішоходів у центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацю .

Обмеження для транспорту

Із 19:00 6 серпня до 9:00 7 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Героїв Енергетиків в Деснянському районі.

Дорожники ремонтних служб відновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Героїв Енергетиків, 6 до вулиці Рональда Рейгана в обох напрямках.

Роботи проводитимуть поетапно без повного перекриття руху транспорту.

Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)

Зміни для пішоходів на Майдані Незалежності

Також 6 та 7 серпня з 9:00 до 16:00 частково обмежуватимуть рух пішоходів у підземному переході на Майдані Незалежності в Шевченківському районі.

Ремонт підземного переходу здійснюватимуть почергово та поетапно, тож повного закриття проходу для містян не передбачено.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та закликає враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.