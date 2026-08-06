В Киеве ограничивают движение по важному мосту: что стоит знать водителям
В Киеве с 7 по 10 августа частично ограничат движение автомобильного транспорта по мосту Метро из-за проведения ремонтных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
График проведения работ
Ограничения будут действовать с 20.00 7 августа до 17.00 10 августа.
В этот период специалисты будут ремонтировать участок мостового перехода в направлении станции метро "Гидропарк".
Схема движения для водителей
Ремонтные работы будут продолжаться круглосуточно во второй полосе движения. На время проведения проезд транспорта организуют первой полосой.
Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)
В коммунальном предприятии извиняются за временные неудобства и призывают водителей заранее учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.
Ограничение движения в Киеве
Напомним, в столице системно ограничивают движение транспорта из-за проведения ремонтных работ и обновления дорожной инфраструктуры.
Ранее в Киеве на два дня ограничивали движение для автомобилистов в Деснянском районе и пешеходов в центре города.
Также дорожники выполняли ремонтные работы на других важных переправах столицы, в частности, частично перекрывали Южный мост Киева.
Кроме того, временные изменения в графике проезда вводились и на Набережном шоссе, где ограничивали движение от Подола до моста Метро.