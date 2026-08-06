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В Киеве ограничивают движение по важному мосту: что стоит знать водителям

20:00 06.08.2026 Чт
1 мин
Схема движения на этом участке существенно изменится
aimg Сергей Козачук
В Киеве ограничивают движение по важному мосту: что стоит знать водителям Фото: в Киеве ограничивают движение по важному мосту (Getty Images)
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В Киеве с 7 по 10 августа частично ограничат движение автомобильного транспорта по мосту Метро из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

График проведения работ

Ограничения будут действовать с 20.00 7 августа до 17.00 10 августа.

В этот период специалисты будут ремонтировать участок мостового перехода в направлении станции метро "Гидропарк".

Схема движения для водителей

Ремонтные работы будут продолжаться круглосуточно во второй полосе движения. На время проведения проезд транспорта организуют первой полосой.

В Киеве ограничивают движение по важному мосту: что стоит знать водителям

Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)

В коммунальном предприятии извиняются за временные неудобства и призывают водителей заранее учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.

Ограничение движения в Киеве

Напомним, в столице системно ограничивают движение транспорта из-за проведения ремонтных работ и обновления дорожной инфраструктуры.

Ранее в Киеве на два дня ограничивали движение для автомобилистов в Деснянском районе и пешеходов в центре города.

Также дорожники выполняли ремонтные работы на других важных переправах столицы, в частности, частично перекрывали Южный мост Киева.

Кроме того, временные изменения в графике проезда вводились и на Набережном шоссе, где ограничивали движение от Подола до моста Метро.

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