У Києві обмежать рух від Подолу до мосту Метро

З 13 по 16 липня в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Києва.

У комунальній корпорації закликали враховувати обмеження під час планування маршруту.

У "Київавтодорі" попереджають, що у разі погіршення погодних умов терміни робіт можуть змінити.

На час проведення робіт рух частково обмежуватимуть однією смугою. Обмеження діятимуть щодня з 8:00 до 20:00.

За інформацією комунальників, фахівці Печерського шляхово-експлуатаційного управління очищатимуть і ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу до мосту Метро.

Того самого дня, 13 липня, у столиці зупиняє роботу і фунікулер, який з'єднує історичне Верхнє місто з Подолом - його закривають на щорічний плановий ремонт майже до кінця літа, до 21 серпня.

Спеціалісти планують перевірити троси, шпали й контактну мережу, а вагони пройдуть випробування під підвищеним навантаженням.

Раніше також повідомлялося, що з 10 по 13 липня в Києві частково перекривали Південний міст - там комунальники ремонтують асфальтобетонне покриття проїжджої частини. Обмеження триватимуть до 8:00 понеділка.