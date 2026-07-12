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У Києві обмежать рух від Подолу до мосту Метро

22:54 12.07.2026 Нд
1 хв
Обмеження діятимуть щодня з 8-ї ранку
aimg Валерія Абабіна
У Києві обмежать рух від Подолу до мосту Метро Фото: Набережне шосе в Києві частково перекриють (Getty Images)
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З 13 по 16 липня в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Києва.

За інформацією комунальників, фахівці Печерського шляхово-експлуатаційного управління очищатимуть і ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу до мосту Метро.

У Києві обмежать рух від Подолу до мосту МетроФото: Схема ремонтних робіт (kyivcity.gov.ua)

На час проведення робіт рух частково обмежуватимуть однією смугою. Обмеження діятимуть щодня з 8:00 до 20:00.

У "Київавтодорі" попереджають, що у разі погіршення погодних умов терміни робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації закликали враховувати обмеження під час планування маршруту.

Того самого дня, 13 липня, у столиці зупиняє роботу і фунікулер, який з'єднує історичне Верхнє місто з Подолом - його закривають на щорічний плановий ремонт майже до кінця літа, до 21 серпня.

Спеціалісти планують перевірити троси, шпали й контактну мережу, а вагони пройдуть випробування під підвищеним навантаженням.

Раніше також повідомлялося, що з 10 по 13 липня в Києві частково перекривали Південний міст - там комунальники ремонтують асфальтобетонне покриття проїжджої частини. Обмеження триватимуть до 8:00 понеділка.

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