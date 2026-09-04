У Києві обмежують рух мостом Патона: що та як надовго змінюється для водіїв

Як надовго обмежують рух мостом Патона

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію від комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту мостом імені Є. О. Патона у столиці частково обмежують:

з 15:00 п'ятниці, 4 вересня;

до 7:00 понеділка, 7 вересня.

Що відомо про причини обмеження руху

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що у цей період фахівці будуть ремонтувати ділянку мосту:

в напрямку з лівого на правий берег річки Дніпро;

у бік бульвару Миколи Міхновського.

Обмеження руху на мосту Патона в Києві впродовж 4-7 вересня (схема: kyivcity.gov.ua)

Які смуги руху залишаються відкритими

Повідомляється, що заплановані ремонтні роботи будуть проводитись у третій смузі руху.

Отже, у період ремонту транспорт рухатиметься:

першою смугою руху;

другою смугою руху.

Про що просить водіїв КП "Київавтошляхміст"

У КМДА додали, що у комунальному підприємстві "Київавтошляхміст":

перепрошують за тимчасові незручності;

просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Чим небезпечний стан мосту Патона

В лютому 2026 року у прес-службі Національної академії наук України повідомили, що залишковий ресурс столичного мосту Патона оцінюється як нульовий.

Спеціалісти уточнили, посилаючись на результати обстежень, що у конструкціях цієї споруди зафіксовані:

критичні корозійні пошкодження несівних елементів - головних і поперечних балок;

- головних і поперечних балок; тріщини у з'єднаннях поясів і стінок головних балок.

"Фактично метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, прокородував уже майже весь", - пояснили українцям.

Науковці додали, що корозійні процеси - стають дедалі менш передбачуваними.

Про що важливо пам'ятати водіям

На початку березня у КМДА повідомили, що міст Патона залишається придатним для проїзду, проте водії повинні суворо дотримуватися встановлених обмежень:

лімітів щодо ваги;

схеми організації дорожнього руху (щодо руху різними смугами).

Мер столиці Віталій Кличко тоді підтвердив: міст Патона у Києві експлуатувати можна, але за умови дотримання встановлених обмежень.

Водночас він наголосив, що реконструкція об'єкту (який є пам'яткою архітектури місцевого значення) - насправді необхідна.

З огляду на ситуацію, що склалась, у прес-службі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури нагадали, що відповідальність за безпечне функціонування, відновлення та фінансування робіт на мосту Патона - повністю належить територіальній громаді Києва.

"Будь-яка передача прав не припиняє обов'язку для міської влади створювати зручні умови руху та, насамперед, здійснювати пошук і залучення відповідного фінансування", - констатували в міністерстві.