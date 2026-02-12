У Києві обмежують рух на двох ключових шосе: де сьогодні й завтра можливі затори

Дорожники Києва запланували ремонтні роботи на двох ключових транспортних артеріях міста, через що рух транспорту частково обмежують. Щоб не потрапити в затор, водіям радять планувати маршрути заздалегідь.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що у столиці частково обмежують рух Набережним шосе в Печерському районі міста:
Зміни для водіїв і пасажирів впродовж цих днів будуть діяти зранку до вечора:
Згідно з інформацією "Київавтодору", у вищезазначені періоди дорожники ремонтуватимуть ділянку проїжджої частини:
Наголошується, що на час проведення робіт рух частково обмежуватимуть почергово однією смугою.
Насамкінець у комунальній корпорації:
Варто зазначити, що впродовж четверга, 12 лютого, рух транспорту також частково обмежують на Столичному шосе.
Там, згідно з інформацією КМДА та КК "Київавтодор", дорожники запланували ліквідацію ямковості біля зупинки громадського транспорту "Домосфера" - у першій та другій смугах руху в напрямку Південного мосту.
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.
