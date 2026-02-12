UA

У Києві обмежують рух на двох ключових шосе: де сьогодні й завтра можливі затори

У Києві частково обмежують рух транспорту на двох важливих для водіїв шосе (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Дорожники Києва запланували ремонтні роботи на двох ключових транспортних артеріях міста, через що рух транспорту частково обмежують. Щоб не потрапити в затор, водіям радять планувати маршрути заздалегідь.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Читайте також: Індивідуальний знак на авто? Чи обов'язково водіям возити з собою звичайний номер

Головне:

  • Локації: обмеження руху в Києві стосуються стратегічно важливих ділянок на Набережному та Столичному шосе.
  • Терміни: на одній ділянці дорожні роботи триватимуть 12 та 13 лютого, на іншій - лише сьогодні.
  • Режим руху: проїзд транспорту не перекривають повністю, проте почергове закриття смуг може спричинити затори.

Де та в які години обмежують рух сьогодні й завтра

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що у столиці частково обмежують рух Набережним шосе в Печерському районі міста:

  • у четвер, 12 лютого;
  • у п'ятницю, 13 лютого.

Зміни для водіїв і пасажирів впродовж цих днів будуть діяти зранку до вечора:

  • з 8:00;
  • до 20:00.

Що важливо знати водіям, щоб уникнути заторів

Згідно з інформацією "Київавтодору", у вищезазначені періоди дорожники ремонтуватимуть ділянку проїжджої частини:

  • від транспортної розв'язки біля мосту імені Є. О. Патона;
  • до Поштової площі.

Наголошується, що на час проведення робіт рух частково обмежуватимуть почергово однією смугою.

Насамкінець у комунальній корпорації:

  • перепросили за тимчасові незручності;
  • попросили громадян враховувати обмеження під час планування маршруту.

Часткове обмеження руху Набережним шосе 12 і 13 лютого (карта: kyivcity.gov.ua)

Де ще в Києві рух транспорту сьогодні ускладнено

Варто зазначити, що впродовж четверга, 12 лютого, рух транспорту також частково обмежують на Столичному шосе.

Там, згідно з інформацією КМДА та КК "Київавтодор", дорожники запланували ліквідацію ямковості біля зупинки громадського транспорту "Домосфера" - у першій та другій смугах руху в напрямку Південного мосту.

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.

Часткове обмеження руху Столичним шосе 12 лютого (карта: kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше до киян звернулись із терміновим попередженням щодо води.

Тим часом ми розповідали, навіщо українським водіям потрібно перевіряти номерні знаки перед виїздом.

Читайте також, що в машині повинен мати кожен водій (згідно з інформацією патрульних).

